Gimbo e Ale, due modelli per i giovani

L’affermato ma ancora affamato Gimbo Tamberi, ma anche il nuovo talento del nuoto italiano Alessandro Ragaini che ha impressionato tutti ai Mondiali di Doha. Due facce della stessa medaglia, quello dello sport, pulito e vincente, che vuole e deve diventare modello per i più giovani mai come in questi tempi bisognosi di punti di riferimento, di stimoli e voglia di farcela. Perché i freddi numeri e le sociologiche ricerche di rito ci raccontano di una generazione disorientata e impaurita, fragile e imprigionata in un mondo virtuale che è quello di chat e social. E, invece, là fuori c’è il mondo vero di Gimbo e Ale che li sta chiamando per vincere la vera partita della vita.