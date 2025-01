Giornata Memoria, aperta la sinagoga

In occasione delle iniziative della Giornata della Memoria il Comune, in collaborazione con la Comunità ebraica, ha organizzato un itinerario alla scoperta dell’Ancona ebraica con la visita alla Sinagoga di via Astagno.

Le visite guidate, con partenza da piazza Roma alle 15 e alle 15,30 di domenica 26 gennaio, prevedono, oltre alla Sinagoga, tappe anche a Capodimonte, nella zona del ghetto antico, in piazza del Plebiscito e in piazza Malatesta.

Per le visite, a cura di guide turistiche professionali, sarà possibile prenotarsi a partire da stamattina alle 11 fino ad esaurimento di posti al Punto IAT “Edicola” di piazza Roma, telefonando al 339.2922855, anche via whatsapp o via email (indicando nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono).