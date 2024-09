Giovane acquista droga online ad Ancona: la polizia lo arresta

Ancona, 16 settembre 2024 — Usava servizi di spedizionieri per acquistare droga online, così spacciarla sul mercato. Per questo motivo è stato arrestato e posto ai domiciliari un operaio 25enne di Ancona, in manetta dopo l’intervento dei poliziotti della Squadra Mobile del capoluogo marchigiano, che lo hanno bloccato in flagranza di reato nel pomeriggio di sabato scorso.

Come raccontato dalla Questura, gli agenti hanno pedinato il 25enne scoprendo il punto nel quale ha ritirato il pacco, contenente quasi due etti di hashish. Per questo, dopo averlo colto in flagrante, sono subito intervenuti per fermare il giovane, che nel frattempo stava risalendo in auto dopo aver ritirato lo stupefacente dallo “spedizioniere”, estraneo alla questione. Nel pacco i poliziotti hanno trovato due panetti di droga imballati nel cellophane e riportanti un marchio. Un terzo è invece stato scoperto in casa del giovane durante le perquisizioni di rito, oltre a del materiale per confezionare e pesare le dosi e a residui di buste postali della stessa specie di quelle contenenti l'hashish. Sentito così il sostituto procuratore di turno presso la Procura di Ancona, il giovane è stato collocato agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza ed è ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Secondo gli investigatori, gestiva un fiorente attività di spaccio.

I fatti seguono quelli dello scorso finesettimana, quando a Jesi un giovane di 28 anni, di origini somale, è stato fermato mentre era in possesso di droga in via Setificio agli Orti Pace. L’uomo aveva con sé un involucro in cellophane contenente stupefacenti del tipo hashish del peso complessivo di grammi 1,10, che ha poi tentato di nascondere all’interno delle proprie scarpe. La sostanza è così stata sequestrata amministrativamente mentre l’uomo, dopo la contestazione immediata, è stato segnalato al Prefetto di Ancona per uso personale stupefacente.

A inizio settimana scorda, a Colli del Metauro, in provincia di Pesaro-Urbino, è invece stato arrestato uno spacciatore di 39 anni, che stava cedendo una dose di cocaina a un’altra persona. Nella successiva perquisizione in casa sono stati trovati e sequestrati altri 50 grammi della stessa sostanza, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento e la pesatura delle dosi.

In un cassetto, sono stati presi confiscati anche 12 mila euro in contanti, ora in possesso dell’Autorità giudiziaria. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è rimasto agli arresti domiciliari fino a questa mattina, quando è stato celebrato il processo per direttissima al Tribunale di Pesaro. Il giudice ha convalidato l’arresto e poi l’uomo ha patteggiato una pena di un anno e 11 mesi di reclusione (pena sospesa con la condizionale) oltre a 3 mila euro di multa.