Giubileo, turisti sulle tracce di San Francesco

San Francesco e il cammino a lui dedicato diventa un’attrazione turistica nell’anno giubilare. Se ne occuperà un volume che l’amministrazione comunale ha commissionato a un’azienda anconetana e che presto verrà editata, in questa prima fase del Giubileo che coinvolge parte del Paese tra cui le Marche, da Loreto ad Ancona.

Si tratta di una delle iniziative annunciate e messe in campo dal settore turismo dell’amministrazione comunale, nonostante in sede di bilancio previsionale a esso siano state riservate pochissime risorse, meno di 40mila euro. Un quarto di quell’ammontare (in attesa di assegnazioni finanziarie in occasione delle prossime variazioni di bilancio) sarà dedicato al volume "Cammini Francescani di Ancona" che verrà inizialmente stampato con una tiratura di 1500 copie e che conterrà anche la progettazione della mappa centrale del percorso e altre opere collegate.

Il volume sarà composto da 24 pagine e oltre a mappe con relativi luoghi di interesse avrà un Qr Code attraverso cui poter visionare un video basato su immagini e musica. I percorsi riguardano esclusivamente il centro storico del capoluogo che si lega ad altre testimonianze del passaggio del santo ad Ancona ai tempi che furono.

La testimonianza più vivida resta certamente la grande opera in bronzo realizzata a terra all’intersecazione delle banchine 1 e 2 del Porto Antico, ossia il punto, più o meno, dove san Francesco si imbarcò verso la Terra Santa; l’opera è stata concepita nell’800° anniversario dell’evento.