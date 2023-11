Gli anconetani più illustri. Ufficiali e cavalieri insigniti: "Una giornata indimenticabile"

Un commendatore, 4 ufficiali e 19 cavalieri. Consegnate ieri durante una cerimonia molto sentita a Palazzo del Governo le Onorificenze al Merito Conferite con decreto dal Presidente della Repubblica. La bacheca delle persone che si sono particolarmente distinte nel territorio della provincia di Ancona si è ulteriormente arricchita dopo la consegna delle pergamene ieri. Un salone delle feste ribollente dove a mancare è stata soltanto la figura del ‘padrone di casa’, assente più che giustificato, il prefetto di Ancona, Darco Pellos. Costretto a casa da un malessere, il prefetto Pellos ha comunque voluto inviare un messaggio in diretta a tutti i premiati e a tutti gli intervenuti.

Riconosciuti i meriti di tanti cittadini ‘normali’ che però si sono resi protagonisti di gesti straordinari o di carriere che nel tempo hanno portato a risultati importanti. Dalla lotta ancora duratura al Covid, sebbene non più intensa come negli anni scorsi, alle benemerenze legate alla tragica alluvione che ha colpito il senigalliese nel settembre 2022; e poi riconoscimenti al mondo della scuola, del volontariato, all’opera dei rappresentanti delle forze dell’ordine. Detto di Suor Pia della Mensa del Povero, tanti applausi sono stati tributati anche a Giovanni Bomprezzi, responsabile della Caritas di Senigallia, alla Viceprefetto Simona Calcagnini e a tutti gli altri. Premiato come ufficiale Edoardo Rubini, ristoratore di Portonovo per la sua attività di salvataggio in mare e poi Marco Pierpaoli di Confartigianato: "Una giornata importante, il premio però io lo voglio condividere con tutti i miei collaboratori e i clienti che abbiamo seguito in questi anni e che ci hanno dato fiducia anche nei momenti più difficili". Restando nel capoluogo, molto sentiti i premi al medico di medicina generale Michele Maria Luchetti e a Maria Elisabetta Megna della virologia di Torrette per il lavoro svolto durante il Covid. Andiamo con ordine, ecco la lista completa dei premiati. Commendatore: Franco Varano (Montemarciano, procuratore speciale Mondialpol); Ufficiale: Edoardo Rubini (Ancona, ristoratore), Italo Tanoni (Loreto, dirigente tecnico ispettivo Miur a riposo), Simona Calcagnini (Ancona, Viceprefetto), Giancarlo Mariani (Falconara Marittima, funzionario in quiescenza). Cavalieri: Paolo Fagioli (Ancona, ingegnere), Carlo Lecca (Ancona, colonnello dei carabinieri), Carlo Lenci (Corinaldo, artigiano tipografo a risposo), Michele Maria Luchetti Gentiloni (Ancona, dirigente medico e docente universitario), Maria Elisabetta Megna (Ancona, tecnico sanitario), Emanuela Bertino (Ancona, fisioterapista), Giovanni Bomprezzi (Senigallia, direttore generale Fondazione Caritas Senigallia), Alessandro Bozzi (Ancona, terapista riabilitazione neuropsichiatrica), Giulietta Breccia (Castelfidardo, dirigente scolastico in pensione), Massimo Candura (Senigallia, luogotenente carabinieri), Gianluca Cinti (Ancona, commissario Polizia di Stato), Massimiliano Olivieri (Ancona, vicequestore Polizia di Stato), Marco Pierpaoli (Ancona, segretario Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino), Graziano Pierucci (Castelfidardo, tecnico sanitario), Barbara Rotatori (Corinaldo, dipendente comunale), Lorenza Scalini (Osimo, fisioterapista), Luisiana Sebastianelli (Ancona, pensionata), Loriana Maria Villani (Ancona, religiosa), Varo Benucci (Ancona, ufficiale della Marina).