Gli interventi del Comune. Tra parcheggi e viabilità: ecco le mosse anti disagi

Nella strategia complessiva di riqualificazione e pedonalizzazione di piazza della Repubblica, avviata ufficialmente giovedì scorso, in virtù delle chiusure al traffico e della soppressione di alcuni stalli, sia quelli per i privati, sia quelli per i taxi, l’amministrazione comunale ha dovuto contemperare anche le esigenze di chi si sposta su gomma. E nei primi giorni di intervento qualche piccolo disagio, chiamiamola pure sovrapposizione nell’utilizzo dei parcheggi, ci sarebbe stata. Tanto che l’assessore ai Lavori pubblici di Ancona Stefano Tombolini dettaglia quali sono le aree, più o meno provvisorie, oggi a disposizione delle vetture: "Abbiamo ideato cinque stalli per i tassisti all’ingresso di via della Loggia e nella stessa posizione uno per le persone con disabilità ed un altro per il carico e scarico. Sette in tutto – dice –. E ancora, in largo Sacramento sono stati realizzati tre carico e scarico e due per le persone con disabilità, poi ne è rimasto un altro lungo la strada attorno alla chiesa, più sei posti auto per la cosiddetta sosta veloce". Questi, in estrema sintesi, i principali interventi.

Tra gli altri nodi viari, oltre alle modifiche alla circolazione per il transito o l’accesso al centro storico, l’assessore Tombolini aggiunge che di fronte a piazza Kennedy, parte iniziale di corso Stamira, "è stata eliminata in via sperimentale la fermata dell’autobus, trasferita ora in via XXIX Settembre, ma è stata mantenuta la corsia preferenziale per i mezzi del trasporto pubblico locale per garantirne un passaggio in sicurezza". Ma per sopperire alla "fame" di parcheggi, restano costanti "le interlocuzioni in corso con l’Authority perché vorremmo individuare delle zone anche all’interno dell’area portuale, per consentire a chi si vuole avvicinare al cuore di Ancona, uno stop veloce per poi ripartire".

Per il momento da un punto di vista della viabilità non sarebbero state ravvisate particolari criticità, neppure nelle vie che ruotano attorno al teatro, come ad esempio via Gramsci che è ‘battuta’ da mezzi di dimensioni ingombrante, che debbono trasferire all’interno delle Muse le varie scenografie soprattutto in vista della stagione invernale. In un primo momento sembrava che alcuni non riuscissero a passare: "In realtà sono stati installati dei paletti svitabili, in modo che i mezzi possano effettuare le manovre necessarie".

In attesa del completamento delle operazioni, l’assessore Tombolini completa il ragionamento globale specificando che, già per la Festa del Mare, "qualcosa di più completo si potrebbe vedere". In piazza è stato effettuato lo smontaggio della pensilina dei taxi e dell’edicola. Sono in fase di definizione le operazioni di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la sistemazione della pavimentazione in pietra arenaria. Poi si passerà alla nuova segnaletica che delineerà le modifiche (definitive?) alla circolazione stradale. Ad oggi, chi proviene da via Gramsci deve proseguire verso largo Sacramento, con l’immissione su piazza Kennedy e dunque dirigersi verso l’uscita dalla città. Al contrario, chi entra in centro da via XXIX Settembre, può transitare regolarmente su via della Loggia.

Giacomo Giampieri