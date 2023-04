Gli ottimi risultati della Bcc di Filottrano nonostante le difficoltà

La Bcc Filottrano continua a registrare ottime performance. Nonostante il difficile quadro economico determinato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina l’istituto di credito, guidato dal direttore Samuele Ubertini, gode di ottima salute. Lo sanno bene i numerosi soci e clienti che ogni giorno si rivolgono ai suoi 19 sportelli sparsi tra le province di Ancona e Macerata, ma l’ha certificato anche Milano Finanza, uno dei più diffusi quotidiani economici nazionali. Il giornale lombardo ogni anno pubblica l’Atlante “Banche Leader” in cui vengono stilate le classifiche delle eccellenze regionali tenendo conto degli indicatori di solidità, redditività e qualità del credito. La Bcc Filottrano è risultata prima tra quelle marchigiane, un risultato prestigioso, frutto di un grande lavoro di squadra e soprattutto di una gestione attenta e oculata che ha permesso di abbinare allo sviluppo della massa amministrata una ragguardevole capacità di generare profitti. Martedì 18 aprile il vice direttore Arnaldo Uncini ha ritirato il riconoscimento durante i Milano-Finanza Banking Awards, evento organizzato da Class Editori con l’obiettivo di premiare progetti, operazioni e personalità che si sono distinte nel settore bancario. La Bcc Filottrano ha ottenuto come punteggio 7,38, questo significa che ha svolto a pieno il suo ruolo di banca del territorio, ha garantito credito alle famiglie e imprese e allo stesso tempo ha rafforzato la patrimonializzazione, ha supportato la tenuta sociale della comunità in cui opera e continuato a sostenere politiche di accantonamento prudenti, ha saputo quindi capitalizzare al meglio una storia lunga 70 anni che l’ha vista sempre rispondere con la massima disponibilità alle esigenze della propria clientela. "Siamo impegnati in un processo di modernizzazione della banca per fare ancora meglio – dichiara il direttore generale Ubertini – dopo questo ulteriore riconoscimento, per cui ringrazio tutti i nostri collaboratori, intendiamo proseguire sulla strada intrapresa con ancora più entusiasmo. Come è evidenziato dai numeri il primo posto nella classifica di Milano Finanza non è frutto di una performance saltuaria, ma di un percorso di crescita costante che poggia le sue basi su solidi valori economici e reddituali. L’ottimo stato di salute del nostro istituto rappresenta una garanzia per il territorio che può contare su un sostegno ancora più solido per il proprio sviluppo economico e sociale. I numeri però vanno mantenuti e se possibile migliorati per ripagare la fiducia che riversano nei nostri confronti le imprese e famiglie della Valmusone".