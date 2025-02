Gli ruba una bici da 1500 euro

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, disposta dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, il personale della Polizia di Stato di Senigallia ha fermato un venticinquenne, senza fissa dimora, arrivato da un’altra Regione e trovato in possesso di una bicicletta elettrica che era stata rubata poco prima, davanti ad un bar del centro storico. Il proprietario l’aveva lasciata davanti al bar dov’era entrato per prendere un caffè. Una volta fuori, ha subito notato che la bicicletta non c’era più e, senza perdersi d’animo, ha chiesto l’intervento della polizia per cercare di recuperare la sua bicicletta da mille e 500 euro. Ai poliziotti ha descritto minuziosamente il mezzo. Immediatamente, una volante del Commissariato di Polizia di Senigallia si è messa sulle tracce della bicicletta, intercettandola nei pressi di ponte Zavatti, con in sella il 25enne che, al momento del fermo, ha cercato di negare il furto. L’operazione della Polizia è terminata con la restituzione della bicicletta al legittimo proprietario, mentre il 25enne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Nelle ultime settimane sono stati diversi i furti di biciclette, di cui alcune elettriche e del valore di migliaia di euro. Una di queste è stata sottratta nel garage dei proprietari.