Gli Skunk Anansie "aprono" l’estate degli eventi

Senigallia Festival, una settimana di concerti sulla spiaggia di velluto, gli Skunk Anansie ospiti il 6 luglio. Dopo il rapidissimo sold out della data all’Alcatraz di Milano il 7 marzo 2025, gli Skunk Anansie annunciano il loro tour italiano. La band è attualmente al lavoro su nuovi brani, successivi agli acclamati singoli ‘Piggy’ e ‘This Means War’. Questo attesissimo ritorno, a oltre 30 anni dalla loro prima esibizione, riafferma gli Skunk Anansie come una delle rock band più potenti ed emozionanti del panorama mondiale.

Skin ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti di tornare in tour, facendo ciò che amiamo di più: suonare dal vivo con il fuoco dentro. Questo tour avrà una produzione completamente nuova e non vediamo l’ora di condividerla con voi!".

Il concerto è in programma in piazza Garibaldi, dove lo scorso anno si sono esibiti i Simple Minds e i Pooh. Non sono stati ancora resi noti i nomi di altri protagonisti che calcheranno il palco di piazza Garibaldi in quella che si preannuncia una settimana all’insegna della musica internazionale. La band ha conquistato pubblico e critica, scalando le classifiche internazionali e collezionando milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Dopo una pausa nei primi anni 2000, gli Skunk Anansie sono tornati in scena più forti che mai, continuando a portare in tour la loro musica esplosiva e a pubblicare nuovi lavori. Oggi il gruppo rappresenta una delle realtà più longeve e rispettate del rock contemporaneo.

Gli Skunk Anansie non sono solo una band: sono un simbolo di ribellione, energia e libertà musicale. "Con questo evento iniziamo a lanciare la stagione 2025 della spiaggia di velluto – spiega Simona Romagnoli, assessore al turismo – sarà un’estate ricca di appuntamenti oltre i grandi eventi già riconfermati". Senigallia che attende l’ufficialità del milione di presenze che lancerà direttamente nell’olimpo del G20 spiagge. Non solo regina delle Marche, ma tra le città turistiche più ambite della costa adriatica grazie agli appuntamenti già consolidati ed altri che saranno lanciati in quella che ormai è a tutti gli effetti una città con un’offerta turistica trasversale".

Si guarda già all’estate 2025, ma prima, ci sarà anche un calendario che coprirà tutto l’anno puntando alla destagionalizzazione: da Natale a San Valentino, passando per la Pasqua, fino alla primavera che lentamente accompagnerà alla stagione estiva.