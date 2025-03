Gli studenti scoprono l’importanza dell’acqua

Giornata mondiale dell’acqua: per rafforzare l’attività di sensibilizzazione nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che svolge abitualmente con il progetto DidatticaViva, Viva Servizi che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni, ha previsto da domani a venerdì un incontro in una scuola sempre diversa del territorio servito per illustrare le buone pratiche di tutela dell’acqua coerentemente con il progetto di Ata Rifiuti "L’acqua non va per l’insù" di cui Viva Servizi è partner.

Si parte domani appunto nella scuola primaria di Marischio per proseguire poi martedì alla scuola primaria "Mercantini" di Falconara Marittima, mercoledì ad Ancona nella primaria "Maggini", giovedì a Jesi nella primaria "Monte Tabor" e venerdì a Senigallia nella primaria "Pieroni".

Moreno Clementi, direttore generale Viva Servizi spa, dice: "Siamo un’azienda pubblica che sente la responsabilità, accanto alla nostra mission primaria di garantire l’approvvigionamento di acqua a tutti i cittadini, di realizzare iniziative e momenti formativi con le scuole che promuovano tra i più giovani la cultura del non spreco di acqua e dell’importanza di adottare comportamenti virtuosi a tutela dell’ambiente".