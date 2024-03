Golf, open d’Italia disabili a Sirolo il 12 e 13 aprile

La 24esima edizione dell’Open d’Italia disabili si terrà il 12 e il 13 aprile al Conero Golf Club di Sirolo. L’evento, inserito nel calendario del circuito European Disabled Golf Association (EDGA), si giocherà nelle Marche anche nel 2025 e nel 2026. Accordo dunque triennale, per un evento aperto a tutte le tipologie di disabilità. La competizione, valida per il ranking mondiale per golfisti con disabilità, si disputerà sulla distanza di 36 buche (18 al giorno) e vedrà in gara protagonisti come Tommaso Perrino, già tre volte vincitore del torneo, campione italiano in carica e medaglia d’oro nel campionato europeo individuale EGA (European Golf Association) per golfisti con disabilità. Sport e inclusione, tra storie di coraggio, forza e determinazione.

Per un green senza barriere. L’Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche verrà presentato mercoledì 10 aprile alle ore 12:00 presso la sede della Regione Marche ad Ancona. Interverranno: la Ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il Presidente della Federgolf, Franco Chimenti.