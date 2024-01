Grotte di Frasassi, record e sbarco a Sanremo

Nuovo record di visitatori alle Grotte di Frasassi: oltre 298mila le presenze nell’anno che si è appena chiuso. Battuto il record di presenze degli ultimi 20 anni. A questi numeri si aggiungono le visite ai Musei e ai siti d’arte del territorio: 84mila al Tempio del Valadier (per il quale lo scorso anno è stato inserito un biglietto di ingresso) e 53.200 ai musei di Genga e San Vittore per un numero totale di 435.200 presenze registrate nell’area Frasassi nel 2023. Numeri da record che hanno superato tutte le presenze annuali registrate pre-pandemia e che convalidano il rilancio del territorio e del sito carsico riconfermandolo come principale e potente attrattore turistico dell’intera regione Marche.

Ed è proprio di queste ore la notizia che le grotte approderanno al festival di Sanremo con una riproduzione del sito carsico a Casa Sanremo, vicino al teatro Ariston. "Numeri da record - dice il sindaco di Genga Marco Filipponi - di grande soddisfazione per tutto il lavoro portato avanti in questi anni dal Comune di Genga e dal Consorzio Frasassi che oggi più che mai ci spingono a continuare nella rotta programmata con sempre più forza e convinzione. Il 2024 si è aperto all’insegna di un nuovo grande progetto cinematografico con il lancio nel mercato internazionale della nuova serie live action "Gormiti-The New Era" girata nei mesi scorsi alle Grotte e nel territorio, prodotto dalla Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi. Il progetto sarà presentato e promosso durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo, dal 4 al 10 febbraio. Con un ampio e scenografico allestimento le Grotte di Frasassi ricreeranno le suggestive concrezioni carsiche con la presenza degli amati protagonisti dei Gormiti. Una grande area (a Casa Sanremo, ndr) dove i visitatori potranno immergersi tra i tesori nascosti del ventre della terra marchigiano e giocare con le animazioni dei Gormiti grazie ai potenti schermi e visori in 3D di ultima generazione".

"Grazie ai grandi eventi organizzati in questi anni le Grotte sono vicine al mondo del cinema e della musica – aggiunge Filipponi - e tra i principali testimonial ricordiamo tra gli ultimi proprio i ragazzi de Il Volo in gara quest’anno a Sanremo. Il Festival con i suoi grandi riflettori e potenti media ci è sembrata la cornice più adatta per la promozione delle Grotte e il lancio del nuova serie live action ‘Gormiti-The New Era’ (in produzione, ndr). Le Grotte di Frasassi sono un vero gioiello e meritano di essere scoperte da un più ampio pubblico e siamo certi che l’operazione che abbiamo messo in campo porterà ancora più visitatori e notorietà alle Marche".

Sara Ferreri