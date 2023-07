Gruppo Astea, Bilancio di Sostenibilità 2022, una Storia Tutta Green

OSIMO

Non solo un rendiconto economico ma una storia tutta green. Con il bilancio di sostenibilità 2022, presentato ieri in sede a Osimo, il Gruppo Astea ha voluto evidenziare il suo impegno per il rispetto della Terra e la sostenibilità ambientale, come è stato certificato di recente da uno studio del Financial Times, riconoscimento che si aggiunge al Premio Industria Felix, che ha distinto il bilancio di Astea per la competitività, affidabilità e sostenibilità, e al premio Smau Marche per il progetto Astea "Muse Grids". Gli investimenti del Gruppo nel 2022 ammontano a 14,04 milioni di euro, in prevalenza per il servizio idrico integrato (5,83 milioni euro) seguito dalla linea ambiente (4 milioni euro), servizio distribuzione elettrica (1,71 milioni euro), produzione di energia e servizio teleriscaldamento (1,13 milioni) e pubblica illuminazione (719mila euro). Nel 2022 sono stati realizzati, nel settore idrico, 1,7 chilometri di nuove tubazioni idriche. Rispetto alla media nazionale di perdite idriche, la rete Astea registra una media inferiore del 10 per cento rispetto alla media nazionale. Incrementata anche, nel servizio raccolta rifiuti, la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Osimo passa dal 75,5 per cento al 76,6 (miglior comune marchigiano sopra i 30mila abitanti). In crescita anche il personale dipendente, da 243 del 2021 a 246 a fine 2022. Presenti l’ad Fabio Marchetti, il direttore generale Massimiliano Riderelli Belli, Gianluca Timpone, divulgatore a Uno Mattina, l’attore Giobbe Covatta e Sophia, Intelligenza artificiale.