Gruppo E.G.O., un secolo di vita. Tra i primi fornitori al mondo per produzione di elettrodomestici

Il Gruppo E.G.O., tra i principali fornitori mondiali per i produttori di elettrodomestici, ha celebrato ieri il prestigioso traguardo dei 100 anni insieme al management e ai dipendenti di E.G.O. Italia, l’azienda di Camerano, leader nella produzione di componenti per la cottura a gas. A fare gli onori di casa sono stati Karlheinz Hörsting, CEO del Gruppo E.G.O., ed Enrico Santarelli, CEO di E.G.O. Italia. All’evento hanno partecipato numerose autorità e rappresentanti delle associazioni locali, come Goffredo Brandoni, assessore al Bilancio e alle Politiche europee della Regione Marche, Diego Mingarelli, presidente di Confindustria Ancona e Oriano Mercante, sindaco di Camerano. E.G.O. Italia si posiziona come centro di competenza del Gruppo E.G.O. nel settore della cottura a gas. Con un organico di circa 165 dipendenti, la sede produce ogni anno oltre 33 milioni di componenti. "I nostri esperti altamente qualificati – ha spiegato il CEO Enrico Santarelli – lavorano nel nostro centro di ricerca e sviluppo, progettando soluzioni all’avanguardia che vengono poi realizzate direttamente in questo stabilimento. La possibilità di presidiare l’intero processo produttivo, dal design alla produzione, è uno dei motivi per cui siamo da sempre riconosciuti come leader di mercato". L’assessore regionale al Bilancio e alle Politiche Europee, Goffredo Brandoni, ha evidenziato l’impegno della Regione Marche nel sostenere le attività produttive, fondamentali per l’economia locale: "In questi anni – ha detto – abbiamo prestato grande attenzione alle esigenze delle imprese, affrontando temi cruciali come le politiche creditizie. Abbiamo lavorato, in particolare, per ampliare l’accesso al credito, ridurre gli interessi passivi elevati e rafforzare la struttura finanziaria delle aziende". I festeggiamenti del 2025, in programma in tutte le sedi mondiali del Gruppo, sono dedicati alle persone che ne fanno parte: "Il successo duraturo di un’azienda, in un settore in costante evoluzione - ha sottolineato Karlheinz Hörsting, CEO di E.G.O. Group – non sarebbe possibile senza le straordinarie prestazioni e l’impegno dei nostri dipendenti". Nel corso della serata è stato premiato il vincitore di un concorso artistico promosso dalla sede marchigiana. Un momento particolarmente significativo è stata anche la consegna, da parte di Enrico Santarelli, di targhe di riconoscimento ai migliori progetti sviluppati da E.G.O. Italia. Il presidente di Confindustria Ancona, Diego Mingarelli, ha espresso la sua soddisfazione per il centenario di un’azienda che ha saputo radicarsi nel territorio con uno spirito pionieristico e una visione lungimirante. "Siamo particolarmente orgogliosi – ha affermato – di avere tra i nostri associati un’azienda che, pur entrando a far parte di un gruppo multinazionale, ha saputo preservare e valorizzare le competenze locali, trasformandosi in un centro di eccellenza non solo produttiva, ma anche di ricerca e sviluppo". "La presenza di E.G.O. Italia nel nostro territorio – ha aggiunto il sindaco di Camerano, Oriano Mercante, - rappresenta un’eccellenza industriale e un punto di riferimento non solo per l’economia locale, ma anche per la qualità del lavoro e dell’innovazione che qui si sviluppano ogni giorno". Fondata nel 1954 a Camerano come Officine Meccaniche Defendi, l’azienda si è affermata nel tempo come realtà di riferimento a livello internazionale nello sviluppo e nella produzione di componenti per la cottura a gas. Un successo che ha attirato l’interesse della holding tedesca BLANC & FISCHER Familienholding, che l’ha acquisita nel 2013. Dal 1° gennaio 2020, Defendi è parte integrante del Gruppo E.G.O.