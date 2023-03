Guidava in centro in preda all’alcol

Sono due i provvedimenti nei confronti di altrettante persone sorprese al volante in preda ai fumi dell’alcool. Si tratta di un 46enne senigalliese che è stato controllato domenica sera mentre transitava con la sua auto per le vie del centro della città. Ad attirare l’attenzione dei militari è stato l’andamento irregolare dell’auto guidata dall’uomo che, sottoposto ad alcooltest è risultato con un tasso alcolemico due volte superiore a quello consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua patente di guida è stata ritirata. Sempre nel pomeriggio di domenica i carabinieri hanno sottoposto a controllo un’auto guida da una 26enne residente a Bologna: al fermo la donna ha evidenziato i tipici sintomi di chi si trova in stato di ebbrezza e per questo è stata sottoposta ad alcooltest ed è risultata con un tasso alcolemico di 0,85 grlt. Nei suoi confronti è scattata la sanzione amministrativa pari a 500 euro oltre al ritiro della patente. Sempre nel week-end i carabinieri hanno elevato altre sei sanzioni per altre violazioni al codice della strada commesse sempre dagli automobilisti controllati a Senigallia. I controlli proseguono senza sosta nei luoghi attenzionati della città anche per arginare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi gli accertamenti, in occasione della tradizionale ricorrenza ‘cento giorni all’esame’, gli accertamenti hanno interessato anche il Campus scolastico.