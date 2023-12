"Ho urtato un ostacolo, non so bene cosa fosse"

Si è presentato quattro ore dopo, alla caserma dei carabinieri di Collemarino, il 65enne che ieri mattina avrebbe investito e ucciso l’insegnate Adria Pannelli, 59 anni. Era in compagnia del suo avvocato, Andrea Parra, e voleva rendere delle dichiarazioni. "Ho urtato un ostacolo – ha detto ai carabinieri – non so bene cosa fosse". Il 65enne si è presentato poco prima delle 11, ha spiegato in quale strada si trovasse e da lì a pochi minuti è stato chiaro che l’incidente di cui parlava era quello avvenuto alla Rocca. L’uomo non ha detto di aver investito una donna e avrebbe appreso solo in caserma che c’era stata una vittima. L’auto che guidava, una Golf di colore bianco, sarebbe un veicolo aziendale, intestato ad una ditta che fa corsi di sicurezza sul lavoro. In caserma è andato con quella, i carabinieri l’hanno sequestrata su richiesta della Procura, gli hanno ritirato la patente. Il 65enne non è stato sottoposto all’alcoltest essendo passate ormai diverse ore dall’incidente. L’automobile aveva diversi pezzi mancanti. Un pezzo del paraurti è rimasto sulla carreggiata dove è morta l’insegnante ed era già oggetto di verifica da parte della polizia locale, che procede per le indagini e i rilievi. Il 65enne è un anconetano che ora è indagato per omicidio stradale. Il fascicolo a suo carico è stato aperto dal pm Andrea Laurino che sulla salma della donna ha chiesto solo un esame esterno.

ma. ver.