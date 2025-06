I 60 anni di nozze di Nello Petinari

Splendido anniversario dei 60 anni di matrimonio di Nello Petinari, storico fondatore dell’omonima autoscuola falconarese, e sua moglie Nadia Argilli. Lo scorso 2 giugno, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Castelferretti, la città ha omaggiato la coppia in presenza dei famigliari, visibilmente commossi, e del sindaco Stefania Signorini. "È un traguardo ammirabile – ha detto il primo cittadino – e ringrazio Nello e Nadia per aver scelto di condividerlo con la comunità. Un riconoscimento speciale va a Nello per il suo lungo impegno professionale: da quasi 60 anni accompagna intere generazioni di cittadini di Falconara, Castelferretti e Montemarciano verso l’autonomia alla guida". Fondata nel 1964, l’autoscuola Petinari è diventata un punto di riferimento nel territorio. Nata in collaborazione con il Cavaliere del lavoro Corinaldesi di Jesi, l’attività è cresciuta nel tempo fino a diventare ‘Autoscuola Petinari Nello e figli’, formando oltre 14.500 candidati. Per il suo impegno è stato insignito del titolo di Maestro del lavoro. Oltre alla professionalità, Petinari ha trasmesso valori civici, rispetto delle regole e senso della famiglia.