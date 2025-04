I disegni in mostra: "Ecco la guerra vista dai bambini di Gaza". Tra angoscia e speranza

Come vedono i bambini della Striscia di Gaza il tragico conflitto che sta devastando la loro terra e le loro vite? Una risposta la dà la mostra itinerante "HeART of Gaza – L’arte dei bambini di Gaza", che sarà inaugurata oggi (ore 18) presso Zucchero a Velò, in via Torresi 18, e in numerosi esercizi commerciali di Piano San Lazzaro e di corso Carlo Alberto. Il progetto, nato da un’idea di Mohammed Timraz e Félie Butler, ha raccolto un insieme di disegni e parole che raccontano la guerra attraverso gli occhi dei bimbi palestinesi. Le pennellate odorano di angoscia e dolore, ma anche di speranza per il futuro. I commercianti anconetani, entusiasti dell’iniziativa, hanno voluto aderire a questa importante manifestazione di solidarietà per dare voce alle vittime innocenti di una grande tragedia. Mohammed Timraz ha riunito sin da subito bambini, bambine, ragazzi e ragazze in quella che lui chiama la ‘Tenda degli Artisti’; insieme svolgono attività parascolastiche e affrontano la fame, la carestia, il freddo, la paura. Nell’esporre i disegni dei bambini e delle bambine della Striscia, Mohammed desidera dare voce ai più piccoli e sostenere economicamente le loro famiglie. Durante la mostra, ci saranno occasioni d’incontro con ospiti speciali e la possibilità di invitare scolaresche e insegnanti per una mattinata di lezione aperta negli spazi di Zucchero a Velò. La mostra sarà visitabile dal martedì a venerdì dalle ore 10 alle 12 (per le scolaresche) e dalle ore 17 alle ore 19,30. Il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L’obiettivo è far conoscere da vicino la tragedia della guerra ma anche le speranze ed i sogni dei bambini attraverso la partecipazione. Si potrà liberamente contribuire attraverso le donazioni al progetto "We are not alone", gestito dallo stesso Timraz. L’allestimento, che si protrarrà fino al 18 aprile, è frutto dell’iniziativa di associazioni quali BDS Ancona, Casa delle Culture, Amnesty International, Anpi, Amad, Amicizia Italia Palestina, Libera, Mondo Solidale, Associazione Proteo, Caritas Diocesana Ancona-Osimo, Coordinamento per la Palestina, Arci, Cinema Teatro Italia, Emergency, Libreria Fogola, Acu Gulliver, Pungitopo Legambiente, Festa dei Popoli, FreePalestine, Università per la pace Marche.