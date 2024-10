I ladri entrano in azione nelle case. Un colpo a segno, in altri fuggono

Ancora ladri scatenati in Vallesina, in azione nel finesettimana. Tra sabato e domenica si sono registrati diversi tentativi di furto ad zona Angeli di Rosora. Vicino la pizzeria Oasi verso le 3 di sabato notte malviventi hanno tentato di entrare in un’area privata tagliando la rete, ma forse disturbati non sono riusciti nell’intento e hanno dovuto desistere.

Nei giorni precedenti invece in pieno giorno, nella zona della scuola materna di Angeli di Rosora hanno forzato la finestra di un’abitazione ma anche in questo caso hanno dovuto desistere e allontanarsi a mani vuote, forse disturbati dall’arrivo del proprietario. L’allarme corre sui social network dove la guardia è altissima.

Venerdì sera, attorno alle 20 malviventi avrebbero messo a segno un furto in via Clementina anche se il bottino sarebbe stato magro. A oggi non risultano però denunce. La raccomandazione è sempre quella di segnalare alle forze dell’ordine così da prevenire questo odioso fenomeno che non sembra mai passare di moda.