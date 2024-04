I musei di tutta Italia alla Mole

Al via l’assemblea annuale dei soci Icom Italia, l’associazione che riunisce i musei e i professionisti museali italiani e che fa capo all’International Council of Museums. L’iniziativa parte domani al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona dove interverranno oltre 140 rappresentanti delle realtà museali associate, tra le più prestigiose in Italia, e un pubblico specializzato.

L’International Council of Museums, organizzazione internazionale non governativa, riunisce in un unico network oltre 37mila membri e professionisti museali di tutto il mondo. Rappresenta un luogo di dibattito composto da esperti provenienti da 138 Paesi e territori. È formato da 119 Comitati nazionali, con oltre 2mila professionisti museali e 30 International Committees tematici. A livello mondiale sono oltre 20mila i musei associati a Icom: "Un evento fortemente voluto dagli assessorati alla cultura del Comune e della Regione Marche per l’alto valore e la rilevanza strategica che l’Icom riveste a livello nazionale e internazionale – afferma l’assessore Anna Maria Bertini – La Mole Vanvitelliana sarà il luogo fisico che ospiterà i lavori e per i partecipanti sono previste visite presso le sale Vanvitelli e Polveri, che ospitano diverse mostre".