I Portuali in cattedra, lezione ai ducali. Urbino rimontato

PORTUALI 2 URBINO 1

PORTUALI DORICA: S. Tavoni, Ragni (47’ Fabiani), F. Tavoni, Girolimini, Savini, Santoni (46’ Lucesoli), Trabelsi, Sassaroli, Gioacchini (63’ Testoni), Guzzini (85’ Catalani), Pangrazi (63’ De Marco). All. Ceccarelli

URBINO: Alessandroni, Osmani (73’ Mari), Boccioletti, Morelli (73’ Arcangeli), Nisi (85’ Santi), Tamagnini, Cusimano, Zancocchia, Bardeggia, Galante, Palazzi (63’ Montesi). All. Mariani

Arbitro: Eletto di Macerata

Rete: 42’ Morelli, 24’ st Guzzini, 27’ st Lucesoli

Note – Ammponiti Ragni, Alessandroni, Pangrazi, Savini, Sassaroli, Zancocchia, Trabelsi, S. Tavoni, Testoni; esp. Lucesoli; recuperi. 1’+6’; spettatori 180.

Colpo grosso dei Portuali Dorica che, al Paolinelli di Ancona, stendono l’Urbino grazie ad un’importante rimonta nella ripresa. La formazione ducale cede il passo 2-1 ad un’avversaria in lotta per la salvezza e che, ora, vede quella diretta distante appena due lunghezze. Per i ragazzi di Mariani, invece, il passo falso non compromette certo la corsa verso i playoff, distanti un punto, ma la rallenta. Equilibrato il primo tempo, avaro di particolari sussulti. Fino al 42’ quando, dopo un’incursione di Bardeggia, Morelli è bravo a girarsi e a portare avanti i suoi. Gli anconetani provano a scuotersi nel secondo round. Prima Sassaroli (13’), poi Gioacchini (17’), ma senza esito. In mezzo un colpo di testa pericoloso di Tamagnini (16’). Al 24’ la rete che pareggia i conti, grazie al destro a incrociare di Guzzini. La banda Ceccarelli ci crede e fa 2-1 con due subentrati dalla panchina: lunga rimessa con le mani di Testoni, Lucesoli di testa bacia l’incrocio e scavalca l’Urbino. Al 46’, in pieno recupero, provvidenziale intervento di Tavoni per negare il pari agli ospiti. Per i Portuali, domenica, delicata sfida contro il Matelica in trasferta. Urbino in casa contro l’Osimana.