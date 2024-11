I Portuali omaggiano il tifoso Rata morto

Passione, rispetto e ricordo di una persona che non c’è più. Sono alcuni dei valori contenuti nella sfida di domenica scorsa, allo stadio Del Conero di Ancona, tra Portuali Dorica e Maceratese, terminata 0-2 per gli ospiti. Nel pre partita, il direttore sportivo dei Dockers Andrea Belli, accompagnato dal presidente biancorosso Alberto Crocioni, è "salito" nella Curva Just per omaggiare Stefano Tognetti, tifoso della Rata recentemente scomparso, nella commozione generale: "Gesti come questi dimostrano che il calcio non è solo competizione, ma anche condivisione", il ringraziamento della Maceratese.