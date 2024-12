I presepi di antica manifattura di varie regioni in mostra al Museo Pontificio della Santa Casa

Fino al 2 febbraio al Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto sarà possibile ammirare presepi di antica manifattura, marchigiani, abruzzesi, napoletani, siciliani e liguri, appartenenti alle raccolte del Museo. La mostra dal titolo "Admirabile signum. Il Presepe, umile Casa di santità, bellezza e pace" raccoglie manufatti, eccezionalmente esposti durante il periodo delle festività natalizie, che rappresentano testimonianze di fede popolare donate al Santuario e databili dal 18esimo al 19esimo secolo. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è incluso nel costo del biglietto del Museo. In questi giorni in cui il Natale si avvicina, la Delegazione pontificia si pone in ascolto della lettera apostolica di papa Francesco "Admirabile signum" che pone proprio l’accento sull’importanza del presepe.