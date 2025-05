I robot progettati dagli studenti dell’indirizzo di meccatronica dell’Istituto Marconi Pieralisi di Jesi vincono la finale della ‘Rome Cup 2025’, tenutasi nella Capitale dal 7 al 9 maggio. Dopo essere stati testati nella piscina comunale e nelle acque di Portonovo, i due robot, realizzati dalle classi quarte e quinte, coordinate dal professor Giuliano Fattorini, hanno conquistato il primo premio nella categoria ‘Mare Bot’.

Calypso, di superficie, e Poseidon, il sottomarino, sono stati progettati per monitorare l’ambiente, sia sopra che sotto la superficie del mare e sono dotati di videocamere in grado di rilevare la presenza di plastiche e mucillagini in acqua. Il prototipo del drone marino è stato progettato, disegnato in 3D e realizzato durante le lezioni di laboratorio di progettazione meccatronica: complessivamente sono servite circa 64 ore.

Un progetto, quello svolto in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e il professor David Scaradozzi, sicuramente complesso ma soprattutto molto stimolante, fino al momento finale della competizione di Roma, dedicata alla costruzione di droni e robot, tenutasi nella sede del Dipartimento di Ingegneria meccatronica dell’Università Roma 3. In finale erano presenti 25 scuole da tutt’Italia. Tra loro, oltre al Marconi Pieralisi, anche il Liceo scientifico di Jesi.