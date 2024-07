I Simple Minds a Senigallia. Una notte di magìa e sound

Oggi è il giorno dei Simple Minds, il palco già pronto in città per attendere il gruppo musicale di Glascow. La band è composta da Jim Carr (voce), Charlie Burchill (chitarra e tastiere), Gordi Goudie(chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Cherisse Osei (batteria) e Sara Brown (voce), arriverà in città con il proprio van dove la band ha ogni suo confort e ripartirà subito dopo il concerto. Il sound check è atteso nel pomeriggio e poi alle 21 prenderà il via uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, una serata che darà il via ad una settimana di concerti: mercoledì, sul palco di piazza Garibaldi saliranno i Pooh e poi a seguire prenderà il via il Senigallia Jazz Festival. I concerti nel cuore del centro storico sono una grande novità di questa stagione, grandi appuntamenti che si pensa già di replicare in inverno, puntando sul cartellone della Fenice.