I videogames tra gioco e socialità. Giovani più dipendenti dai social

Qual è il videogioco più popolare tra i ragazzi e le ragazze della scuola Borsellino di Jesi? Grazie ad un sondaggio fra i nostri compagni e compagne abbiamo scoperto che il più amato è Minecraft. Il motivo è che si tratta di un gioco "open world" che fa divertire sempre tutti anche in compagnia di amici visto che si può interagire con persone sia vicine a te che lontane: la piattaforma da cui ci si gioca di più sono la Playstation e il Tablet. Dalle nostre interviste abbiamo visto che i ragazzi di oggi non sono così dipendenti dai videogame quanto piuttosto dai social.

Il momento della giornata in cui i nostri amici giocano è la sera visto che il pomeriggio si potrebbe avere sport o magari stare all’aria aperta. Pensiamo che i videogames siano un modo sia per socializzare con amici sia per conoscere persone nuove. Ecco le interviste di alcuni dei nostri compagni e compagne.

Camilla P. ci ha detto: "La mia piattaforma preferita e anche quella da cui gioco di più è Play 5/4. Il videogioco che mi appassiona di più è Hogwarts Legacy perché è un gioco di fantasia e avventura all’interno nel mondo di Harry Potter. Quando gioco ad Hogwarts Legacy, mi pare di entrarci dentro da quanto è realistico e mi appassiona. Gioco soprattutto di sera perché ho più tempo libero. Per la piattaforma Nintendo il gioco più usato è Mario Kart Deluxe 7".

Durante un’uscita del corso di giornalismo, abbiamo intervistato alcune persone, di età più adulta, fra cui Claudio Procicchiani, il parroco della chiesa di San Filippo di Jesi, che alla nostra chiacchierata ci ha parlato di questo: "Alla vostra età, il mio gioco preferito era Pengo, una specie di Pac-Man. Giocavo su delle videocassette, soprattutto di tema avventura, che si inserivano nel computer Commodore 64. Durante la mia infanzia quando mi incontravo con i miei amici i videogames non erano un passatempo a cui giocavamo ma preferivamo fare qualcos’altro".

Invece Sonia Cellottini, una barista più giovane, ci ha risposto, con nostro stupore, cose molto differenti: "La piattaforma a cui giocavo era la Playstation 1, soprattutto con i miei amici. I miei videogiochi preferiti erano Fifa, Gta, Crash, che in quel momento erano giochi di tendenza".

È questo che ci ha stupito perché in realtà sono giochi amati anche oggi. L’ultima persona che siamo riusciti ad intervistare è stata Martina Tonelli, una studentessa molto giovane: "Alla vostra età, non ero un’amante dei videogiochi ma con gli amici preferivo qualcos’altro come stare all’aria aperta o studiare".

Giovanni Ciandrini, Marco Guidi e Martino Morresi scuola Borsellino Jesi