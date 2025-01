"I voli di continuità sono un fatto. E noi continueremo a difenderli"

"Leggendo le parole di alcuni consiglieri regionali del Pd viene da pensare che quel partito viva su Marte. Pur di squalificare i risultati delle Marche per obiettivi politici, fingono di non ricordare dei fatti che sono sotto gli occhi di tutti. Ma i fatti, per fortuna, sono più forti di ogni ricostruzione tendenziosa: i numeri dell’aeroporto delle Marche nel 2024 hanno fatto segnare indicatori in positivo sia in termini di passeggeri, superata quota record dei 600mila, sia a livello di bilancio, dopo anni di difficoltà". È il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Ausili a replicare alle dichiarazioni degli esponenti dem sull’aeroporto e sui voli di continuità territoriale. Per Ausili, "il 2025 sarà un anno decisivo, grazie anche agli investimenti sullo scalo, sostenuti anche dalla filiera istituzionale, e all’integrazione con Interporto e porto – ha detto –. I voli di continuità sono un servizio pubblico essenziale, che abbiamo difeso e continueremo a difendere per garantire ai marchigiani il diritto alla mobilità e per rafforzare la competitività del nostro territorio. La proroga dei collegamenti tra l’aeroporto e le principali città italiane, confermata da Enac con il parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e della Regione, è un risultato tangibile del lavoro della Giunta Acquaroli. Senza questi voli, la nostra regione sarebbe penalizzata sotto il profilo economico e turistico. Con il nuovo vettore il servizio è migliorato, garantendo maggiore puntualità e un aumento dei passeggeri. Con la prossima pubblicazione del bando, assicureremo la stabilizzazione di queste tratte, grazie anche ai fondi stanziati".