Il borgo amico da rilanciare

Rilanciare i borghi di Ancona con iniziative che fanno conoscere la storia e il patrimonio artistico, valorizzando il territorio. Domenica scorsa è partita la prima iniziativa, targata "Borghi amici", il neo gruppo di cittadini che si sono uniti per portare avanti questo obiettivo. A Montesicuro il primo evento, davanti ad un luogo simbolo, quello della chiesa di San Pancrazio, aperta al pubblico per l’occasione. Un centinaio di cittadini sono stati presenti e hanno ascoltato vari relatori che hanno parlato dell’importanza di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale dei borghi. All’incontro è stato presente anche il sindaco Daniele Silvetti che è stato d’accordo con il fine dell’iniziativa perché "per essere competitivi bisogna sviluppare anche queste aree" ha detto il primo cittadino. Il passo successivo sarà passare alla fase esecutiva e concreta per lo sviluppo equo, sostenibile e solidale dei territori attorno ad Ancona, a partire dai borghi riconosciuti dalla legge regionale. A luglio dello scorso anno è stato approvato l’elenco dei die ci borghi di Ancona che rispondono ai requisiti.