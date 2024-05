Il "Calciomercato" formato Sky. Una ribalta tv per cinque giorni

Dal 10 al 14 giugno arriverà in città il programma "Calciomercato L’Originale", diventato negli anni un must di Sky Sport grazie all’inseparabile trio composto da Alessandro Bonan, l’ideatore e conduttore del format, Gianluca Di Marzio, che racconta le operazioni di giornata, e Fayna, che pesca le più insolite curiosità dal web. La location scelta per ospitare la trasmissione è tra le più suggestive che Senigallia può offrire, e cioè il piazzale antistante la Rotonda a Mare, dove i protagonisti della trasmissione si collegheranno dalle 23 alle 24. Gli ospiti che si alterneranno sul palco sono ex giocatori e giornalisti sportivi come Costacurta, Quagliarella, Marocchi, Minotti, Bucciantini, Condò, Teotino e altri ancora. Tutti volti conosciuti a livello nazionale e da anni associati al canale nazionale sportivo per eccellenza. Con picchi di 400mila telespettatori a puntata e un potenziale di oltre due milioni di utenti collegati settimanalmente tra dirette, repliche e canali social, "Calciomercato L’Originale" va in onda in diretta dal lunedì al venerdì alle 23, ma prevede anche repliche al mattino e al pomeriggio, coprendo così un po’ tutte le fasce orarie per un totale di venti messe in onda settimanali. Ogni giorno ci saranno altri collegamenti in luoghi simbolo della città e questo garantirà una promozione turistica di grande impatto nazionale. Inviati della trasmissione ogni giorno effettueranno ben tre collegamenti dai luoghi simbolo di Senigallia. La promozione prevede anche la messa in onda, all’inizio e alla fine della trasmissione, dello spot ufficiale del Comune, interviste a istituzioni e stakeholder, per illustrare la strategia in tema di turismo e comunicazione del suo brand. Durante la settimana, per un totale di venti ore di messa in onda, saranno organizzate delle esterne per promuovere la storia, arte, cultura, tradizione, prodotti tipici e tanto altro ancora. Silvia Santarelli