"Il caso Jekyll" al teatro delle Muse con Sergio Rubini

Ultima replica dello spettacolo ‘Il caso Jekyll’ oggi (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona. Protagonista è Sergio Rubini, anche regista, affiancato sul palco da Daniele Russo. Tratto dal romanzo di Stevenson, lo spettacolo accompagna per mano lo spettatore negli inferi, per farlo ‘sbirciare’ nel mistero e nel terrore di una true crime story. Il pubblico interpreterà e cercherà di comprendere la mente criminale, alla ricerca di un senso. Partendo dal fatto che il romanzo è un’apologia sulla condizione umana, l’adattamento punta soprattutto sulla lettura in chiave psicanalitica del testo, che anticipa di quasi mezzo secolo le teorie di Freud.