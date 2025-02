Il Castelfidardo esce tardi. Buon punto col Termoli

termoli

1920: Palombo 6,5; Hysaj 6,5, Hutsol 6, Mariani 6,5; Galdo 6 (49’ st Ndao SV), Ricci 6 (38’ st Oliveiro SV), Ferchichi 5,5, Keita 6, Colarelli 7 (44’ st Biaggi SV); Cancello 5,5 (27’ st Traini 6), Della Pietra 5,5 (13’ st Volpe 6). A disposizione: Corci, Sicignano, Ndao, Allegretti, Arduini. All: Mosconi 6

CASTELFIDARDO: Munari 6,5; Morganti 6,5, Imbriola 6, Vecchio 7; Costanzi 5,5 (2’ st Caprari 6,5), Miotto 6 (44’ st Cotugno SV), Gambini 6,5, Baldini 6, Fossi 6; Braconi 6 (50’ st Madonna SV), Nanapere 6,5. A disposizione: Osama, Garbattini, Dovhanyk, Carano, Romagnoli, Ausili. All: Giuliodori 6

Arbitro: Iheukwumere di L’Aquila

Marcatori: 41’ pt Colarelli, 23’ st Vecchio

Note - Ammoniti: Colarelli. Recupero: 1’ pt, 6’ st

Buon punto per il Castelfidardo che esce con un 1-1 dalla trasferta al Cannarsa di Termoli. Al 14’ il Termoli produce la prima azione da rete: Keita imbecca Della Pietra che di testa impegna Munari. I padroni di casa insistono ed appena un minuto dopo vanno nuovamente vicini al gol: Colarelli prova la magia direttamente da calcio d’angolo, con Munari ancora attento nel non farsi sorprendere. La gara vive di fiammate, ma bisogna aspettare la mezz’ora per il primo affondo concreto del Castelfidardo: Braconi ci prova dal limite, mandando la sfera di poco sul fondo. La squadra di Giuliodori prende coraggio ed al 37’ è Gambini a centrare la traversa con una conclusione dalla sinistra. Il primo tempo sembra dover andare in archivio, ma all’ultimo assalto il Termoli passa: Mariani recupera palla ed al volo serve Colarelli che batte Munari per l’1-0.

Nella ripresa serve una scossa ed il Castelfidardo rientra in campo con un piglio diverso. Al 22’ Nanapere prova a mettersi in proprio ma non trova la precisione giusta, creando però il preludio al pareggio: passa un minuto e Vecchio nel cuore dell’area di rigore gira in porta il meritato 1-1. La rete galvanizza ancora di più il Castelfidardo che prova a ribaltarla: Nanapere accelera ancora sulla destra, concludendo di poco sul fondo. Il match resta vivo, ma il risultato non cambia.