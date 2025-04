"Il cimitero ormai è abbandonato"

Roberto Bontempi è uno dei due fiorai di fronte al cimitero di Tavernelle: "Il poveretto che dorme sulla panchina qui davanti è il male minore. I problemi sono altri: il cimitero è abbandonato a se stesso, l’amministrazione comunale non fa abbastanza, ci sono sempre lavori in corso. Ma casca una lapide, oppure un albero e resta tutto così per mesi e mesi. Capisco tutto, mancano i soldi, il personale. Ma la mancanza di manutenzione del verde è un problema, soprattutto gli alberi più alti. Di recente s’è staccato un ramo da quel pino, ho chiamato i vigili del fuoco per avvertirli, mi hanno detto che se non occupa la sede stradale non possono intervenire. Su quell’altro pino c’era una lettera A rossa, che significava da "abbattere". Ora non c’è più. Insomma Tavernelle è un po’ abbandonata, come tutte le periferie di Ancona".