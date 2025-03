Il Club scherma ha la nuova casa: affidato il palas

E adesso c’è pure l’ufficialità: la nuova Casa della Scherma di via delle Nazioni è stata assegnata al glorioso Club Scherma Jesi. È emerso ieri, all’esito di un incontro in Municipio cui hanno partecipato il vicesindaco con delega allo Sport Samuele Animali e l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Melappioni, con i rispettivi dirigenti di area Mauro Torelli e Barbara Calcagni, e il presidente del club jesino Maurizio Dellabella e il vice Stefano Angelelli.

Un colloquio in cui è stato comunicato che sono state ultimate le procedure di affidamento previste dal bando per la gestione del nuovo impianto. Il Comune ha fatto sapere di mettere a disposizioni le chiavi già dall’inizio del mese di maggio, così da poter procedere alle operazioni di spostamento in maniera graduale, comoda e la più agevole possibile.

Ma a tutti gli effetti, considerata l’attività sportiva in corso, è stato individuato il periodo di metà giugno come ideale per il trasferimento definitivo. La collaborazione tra il Comune e il Club Scherma Jesi ha già permesso di ottenere un finanziamento di quasi 20mila euro per arricchire le dotazioni tecniche della nuova Casa della Scherma. I fondi sono stati ottenuti partecipando al bando regionale ‘Contributi per la riqualificazione di impianti e attrezzature per lo sport’, cui ha partecipato il Csj con un progetto cofinanziato dal Comune: dalla Regione Marche sono giunti 13mila euro, mentre altri 6.500 sono stati reperiti dall’amministrazione attraverso il contributo riconosciuto da Viva Energia.

Le risorse sono destinate all’acquisto di macchinari per la preparazione atletica destinati alle categorie giovanili e paralimpiche che saranno installati nella nuova Casa della Scherma. Nell’attesa del taglio del nastro, il Club Scherma Jesi resterà all’interno dell’attuale palazzetto di via Solazzi, struttura che invece tornerà nella piena disponibilità del Comune.

Motivi per i quali non è da escludere che l’amministrazione possa valutare accordi con le scuole per effettuare lezioni di educazione fisica al mattino, mentre il pomeriggio – a seconda degli orari – gli spazi potrebbero essere assegnati alle società sportive. I riflettori, tuttavia, sono puntati sull’inaugurazione dell’impianto di via delle Nazioni. Un impianto prestigioso, che accoglierà atleti e atlete di prim’ordine, vanto della città di Jesi, delle Marche e dell’Italia intera.

Per questo, nel summit al Palazzo comunale, il vicesindaco Animali e l’assessore Melappioni con presidente del Club scherma Jesi Dellabella e il vice Angelelli hanno condiviso una cerimonia in bello stile, annunciando di voler sondare le disponibilità dei rappresentanti di Ministero dello Sport, Regione, Coni e Federscherma. Un appuntamento in cui verrà celebrata una storia che continua, in una struttura fiore all’occhiello del territorio.