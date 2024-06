Il Donaflor resta in pista: ci pensa Cirulli

Cambia veste lo storico Donaflor, luogo di divertimento e socialità nelle estati di intere generazioni di anconetani e falconaresi.

Si chiamerà Tanga Beach Club e riaprirà i battenti, ufficialmente, sabato 22 giugno. A rilevarlo dalla positiva precedente gestione – quella guidata dall’imprenditore Alessandro Coen, che aveva portato un vento di novità sulla spiaggia di Falconara –, sarà Gianfranco Cirulli, il popolare presidente del Co.Bà, il consorzio dei balneari di Palombina Nuova e titolare della Playa Solero. Non cambierà, però, affatto la vocazione dello chalet: musica, eventi, intrattenimento faranno da padroni, nell’inconfondibile struttura al confine tra i due comuni.

"Da qualche anno sognavamo di aprire un nuovo stabilimento, sulla scia della positiva esperienza alla Playa Solero – spiega Cirulli, quando raggiungo telefonicamente –. Di qui, quando ci si è posta davanti l’opportunità, abbiamo deciso di scommettere sull’ex Donaflor. In primis per diversificare la nostra offerta e, in secondo luogo, anche per essere presenti nel territorio di un altro comune, in quanto la Playa è a Palombina Nuova, Ancona, mentre il Tanga a Falconara. Non vediamo l’ora di partire".

Scalpita Gianfranco. E manca poco. Lungo l’arenile c’è un grande fermento e proseguono senza soluzione di continuità i lavori per predisporre un locale a misura di tutti: "L’intenzione è di mantenerlo aperto dalle 10 fino alla sera – continua il "direttore" –. Non mancheranno i live e gli eventi, ma l’obiettivo dei prossimi anni è quello di provare a realizzare alcuni campi da beach volley, per dirottare la nostra clientela anche al Tanga. E per le partite amatoriali, e per le sessioni di allenamento. Saranno presenti, ovviamente, il bar e pensiamo anche di riallestire la cucina. Per quanto riguarda la parte legata alla spiaggia, sarà sempre libera, come accadeva anche in passato, ma assicureremo ai frequentatori il noleggio di sdraio e lettini".

L’orizzonte temporale è fissato al 22 giugno: "Una data quasi certa per aprire", la rassicurazione.

La notizia della nuova vita del Donaflor, oggi Tanga Beach Club, era circolata nelle scorse settimane, ma non c’era ancora certezza in merito alla governance. Le voci, comunque, conducevano dritte al proprietario della Playa Solero Gianfranco Cirulli. A fugare ogni dubbio è stato lui stesso al Carlino. "Partiamo con questa avventura, sperando che le persone possano apprezzare i nostri sforzi nonostante un periodo di incertezza, anche legato agli sviluppi della Bolkestein. Ma noi ci siamo e ci saremo. Vi aspettiamo al Tanga Beach Club", sorride l’imprenditore anconetano.

Giacomo Giampieri