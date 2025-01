"Il Gabinetto del Dottor Caligari", il film muto sonorizzato da Tarsi

Un capolavoro della storia del cinema muto, ‘Il Gabinetto del Dottor Caligari’ di Robert Wiene, sonorizzato dal musicista e compositore Paolo Tarsi. E’ l’evento previsto oggi (ore 21.15) alla Piccola Fenice di Senigallia. ‘Caligari’ è un autentico ‘film-incubo’, capostipite dell’espressionismo tedesco (ma la sua influenza andrà ben oltre quella stagione).

Tarsi, che ‘commenterà’ dal vivo le immagini con la sua musica, ha attraversato molti luoghi differenti lungo l’arco del suo percorso, riuscendo a condensare in un unico universo musicale lo spirito sperimentale e la forma canzone. Il suo multiforme ingegno gli ha permesso di collaborare con figure di primo piano dell’avanguardia, della scena elettronica, del rock e di pubblicare con etichette come Cramps e Trovarobato, prima di fondare la sua label Anitya Records. Tarsi ha inciso con musicisti provenienti da formazioni quali Afterhours, Area, CCCP, Ulan Bator, Tangerine Dream, King Crimson, Henry Cow, e con session men di David Bowie, Brian Eno, Michael Nyman, Radiohead, Coldplay e Muse.

Il suo brano "Artificial Intelligence", firmato insieme a Emil Schult, è stato remixato dai principali protagonisti del clubbing e della scena elettronica internazionale (l’ex Kraftwerk Fernando Abrantes, Daniele Baldelli, DJ Ralf e Orchestra Sinfonica Rossini). Nel 2024 esce il suo nuovo album "Unnatural Self" che si avvale del contributo di artisti come Blaine L. Reininger (Tuxedomoon), John Helliwell (Supertramp, Pink Floyd), Kenny Hyslop (Simple Minds), Malcolm Holmes (Orchestral Manoeuvres In The Dark), Steve Lyon (Cure, Depeche Mode), Andy Wickett (Duran Duran), Livio Magnini (Bluvertigo), Fulvio Muzio (Decibel), Alessandro Gerbi (CSI) e Franco Caforio (Litfiba). Il 31 gennaio uscirà il suo nuovo EP ‘Perfect Machine World’, con remix di MoReVoX, Jonteknik e Jørgen Thorvald.