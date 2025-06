Il "killer" delle piante devasta piazza Garibaldi. Viene subito individuato

Era stata inaugurata a tempo di record, lo scorso 19 maggio, per renderla fruibile in vista del Falcomics che sarebbe cominciato di lì a tre giorni. Ecco perché ieri, all’alba, quando un cittadino si è trovato in piazza Garibaldi dinanzi alla devastazione delle essenze floreali stentava a crederci. Le foto, pubblicate sul popolare gruppo Facebook ‘La sai l’ultima a Falconara?’, hanno suscitato reazioni, commenti e indignazione. E così, già nelle ore successive, il Comune aveva provveduto a ripiantumare nuove specie, ripristinando il decoro in quella che, per i falconaresi, è "la piazza della giostra".

Inoltre l’autore è stato scoperto, dopo una rapida attività investigativa della Polizia locale. A darne notizia, in un post pubblicato sulla stessa piattaforma virtuale, è stato il sindaco Stefania Signorini. "Vi volevo informare che i fiori sono stati prontamente ripristinati subito dopo l’accaduto, già alle 8.30. Sono passata a verificare personalmente perché ci tengo molto a questa piazza". Il primo cittadino ha riferito che "la persona autrice dell’atto vandalico" è stata "individuata e portata dai vigili al nostro Comando". Si tratterebbe di "una persona non di Falconara, con problemi psicologici, quindi si procederà con un iter adeguato", ha precisato Signorini.

Dunque, il sindaco ha approfittato per condividere con il gruppo alcune riflessioni, in "una lettera aperta". Il sindaco ha chiesto "un atteggiamento diverso nei confronti della nostra città. Spesso vengono evidenziate le criticità, con uno spirito qualche volta poco costruttivo, ma soprattutto creando possibili ricadute non positive su Falconara. Dipingere la nostra città in modo così negativo potrebbe allontanare persone che vogliono aprire attività, acquistare immobili o semplicemente frequentare per qualche giorno la nostra spiaggia o i nostri ristoranti".

Ci ha messo la faccia: "Falconara non è perfetta, abbiamo avuto qualche problema per il cambio delle ditte del verde per via della scadenza contrattuale, il meteo sicuramente ha ulteriormente accentuato le criticità, ma vi assicuro che stiamo normalizzazione la situazione con diverse squadre delle nuove ditte già al lavoro". Il riferimento è a sfalci, potature e taglio dell’erba in alcune zone, che necessitano di manutenzione. "Adesso procederemo anche con interventi di asfalto strade e con l’ultimazione di diversi progetti, da impianti sportivi a scuole. Falconara non è perfetta, ma è anche altro da quello che spesso viene pubblicato. Ci sono spazi come il Balcone del Golfo, parchi che abbiamo rinnovato come Kennedy, Carletti e adesso Unicef. Piazze ristrutturate, scorci panoramici suggestivi. Ci sono persone che vengono da fuori che la apprezzano più di quanto facciamo noi. Falconara non è perfetta e c’è ancora tanto da fare e migliorare. Altri parchi, piazze, luoghi su cui intervenire".

La chiosa finale: "Anche io non sono un sindaco perfetto, so che qualche volta vi posso deludere e mi dispiace, ma vi assicuro che mi impegno tanto e continuerò ad impegnarmi in ogni modo per fare sempre di più, provando ad interpretare i vostri bisogni, i vostri desideri, perché amo Falconara, perché amo la nostra città".