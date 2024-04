Il parcheggiatore era abusivo: preso

È stato sorpreso e multato mentre cercava di indirizzare le auto negli stalli di sosta in piazza d’Armi e svolgendo, quindi, un servizio di parcheggiatore abusivo. E ora è arrivata anche la stangata del questore di Ancona Cesare Capocasa: il 30enne di origine nigeriana avrà il divieto di accedere per un anno all’area ricompresa tra le vie della Montagnola, della Marina e Cristoforo Colombo, nonché alle zone interessate dal mercato. Il Dacur è stato emesso all’esito dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, sicché l’uomo era già gravato da una sfilza di precedenti. Nel suo bagaglio diverse denunce per violazioni al Codice della strada. Quando scoperto, nei giorni scorsi, durante un’attività palesemente illecita, ha ricevuto anche una querela per resistenza a pubblico ufficiale. Il denaro trovato in suo possesso, derivante dall’iniziativa tutt’altro che autorizzata, è stato sequestrato.