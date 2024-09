Il portiere Laukzemis ormai a un passo

Stretta finale per il portiere lituano Klaidas Laukzemis: il ds biancorosso attende ormai da settimane il classe 2005 attualmente in forza all’Imolese. L’operazione dovrebbe prevedere il passaggio del giocatore a titolo definitivo al Catania che poi lo girerebbe in prestito all’Ancona, ma il tempo passa e quest’operazione non è ancora andata a buon fine. Tamai pare che sia riuscito a strappare all’Imolese la promessa che Laukzemis arriverà comunque all’Ancona, tra domani e giovedì. O in prestito dal Catania oppure direttamente in prestito dall’Imolese. L’importante, a questo punto, è che il lungo diciannovenne giunga alla corte di Gadda a costituire l’alternativa all’altro 2005 Mattia Bianchi, portiere di proprietà dell’Atalanta che sin dalle prime uscite con la maglia dell’Ancona ha dimostrato buone qualità. Manca un’alternativa a quest’ultimo, ma l’affare Laukzemis ormai dovrebbe essere questione di giorni. Quanto al resto della rosa anche la gara di Coppa ha messo in mostra che al gruppo mancherebbero tre over, uno per reparto: la società sta alla finestra, non è detto che arrivino prima dell’inizio del campionato, tra l’altro il calciomercato dilettanti chiude a fine settembre. Intanto all’Ancona è stata proposta la mezzala Alessandro Provenzano, classe 1991 di Palermo con fisico e caratteristiche simili a Delcarro, una vita in serie C con Pisa, Reggina, Lucchese, Imolese, Catania e Taranto. Ad Ancona verrebbe volentieri ma il suo ingaggio, almeno per il momento, è troppo elevato. Sul fronte abbonati, intanto, la società ha superato quota 400 adesioni: il successo di Coppa pare abbia contribuito a distribuire un po’ di fiducia tra la tifoseria.

g. p.