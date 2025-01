Il prefetto Valiante in visita al Comune di Jesi

Anche il Comune di Jesi ha ricevuto, nei giorni scorsi, la visita del nuovo prefetto di Ancona Maurizio Valiante. È stato ricevuto dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo, secondo il quale "la visita è stata un’importante occasione per rafforzare lo spirito di collaborazione tra Comune e Prefettura e condividere un primo affaccio sulla bellezza della nostra città. Un dialogo costruttivo che ho molto apprezzato, segnale che conferma l’importanza della leale collaborazione tra le Istituzioni della nostra Repubblica per affrontare le complessità che esse raccolgono ed organizzare risposte condivise per le comunità".