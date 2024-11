Il Quartetto Siegfried sul palco per gli "Amici della musica"

Secondo concerto per gli Amici della Musica di Ancona. Giovedì (ore 20.30) sul palco del Teatro Sperimentale salirà il Quartetto Siegfried: Filippo Ghidoni e Andrea Colardo, violini, Vincenzo Starace, viola, e Luca Colardo, violoncello. Vincitore di premi prestigiosi, come il ‘Farulli’, assegnato nell’ambito del Premio Abbiati, il quartetto costruisce un raffinatissimo programma, ‘Sogni e visioni’: un rarissimo ‘Langsamer Satz’ di Webern separa due capolavori come il Quartetto n.16 K.428 di Mozart, e il Quartetto in fa maggiore di Ravel. L’opera di Webern è una breve pagina che affonda le radici nel romanticismo post-brahmsiano, ed è ispirata dall’amore profondo per la futura moglie del compositore. Quello di Mozart è un lavoro complesso della piena maturità compositiva.