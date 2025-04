Il rebus commercio. Dal centro a Camerano, il megastore di Zara ora pensa al trasloco

Brusa

Ancona città, e non solo il suo centro, rischia di perdere un colosso del commercio, calamita naturale per portare qui da noi anche gente da fuori: "Zara" starebbe seriamente pensando di lasciare il palazzo che si affaccia tra i due corsi Garibaldi e Mazzini per spostarsi nella zona commerciale di Camerano. Ecco perché abbiamo sottolineato che a perdere Zara non sarebbe solo il centro storico ma l’intero Comune di Ancona. La zona, per capirci, è quella dopo Decathlon, la stessa che è stata scelta da un altro colosso commerciale pronto a sbarcare nella nostra provincia: il nuovo store Primark, azienda irlandese che vende abbigliamento e accessori per la casa a prezzi accessibili, dovrebbe sorgere all’interno della struttura che ospitava il Carrefour, un capannone di oltre 6mila metri quadrati situato nel cuore del complesso commerciale Grotte Center nel Comune di Camerano. Se per Zara ci sono state per ora solo manifestazioni d’interesse ma senza atti ufficiali con il Comune di Camerano, l’affare Primark è praticamente in dirittura d’arrivo.

Insomma, un domino commerciale che, aggiungendo Ikea, concentrerebbe in quell’area i grandi marchi internazionali. Chiariamolo ulteriormente: per il momento quelle di Zara sono riflessioni sulle prossime strategie in vista della scadenza del contratto d’affitto che nell’attuale palazzo sarebbe fissata per l’agosto 2026. Ma il rischio, lo ribadiamo, è concreto.

Un’ulteriore mazzata per un centro storico di Ancona che continua a perdere pezzi importanti e storici del suo cuore commerciale mentre parcheggiare è sempre più un incubo e lo strombazzato restyling dei Corsi è fermo in chissà quale cassetto. Invertire la rotta per fermare questa emorragia commerciale è possibile, ma occcorre fare presto: il Big Ben ha detto stop.