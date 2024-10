Il "rialzo" stradale va sui marciapiedi

Arrivano i nuovi attraversamenti pedonali rialzati ma finiscono nel marciapiede: protestano disabili e genitori in carrozzina. Accade in via Collodi e in via Garibaldi. "Questi dossi rialzati – denuncia un residente - dovrebbero essere fatti per agevolare l’attraversamento di persone disabili con carrozzina o chi ha problemi di deambulazione come previsto dell’articolo 40 comma 11 del codice della strada che riporta delle chiare specifiche per la realizzazione delle strisce pedonali. Chi ha autorizzato i lavori, penso che non sappia neanche l’esistenza di tale articolo del codice della strada o perlomeno non ne abbia preso visione. Mi sento in dovere di dire – aggiunge - che non c’è alcun controllo da parte di chi invece dovrebbe, poiché i soldi che vengono spesi per tali lavori fatti dal Comune sono di tutti i cittadini ed andrebbero gestiti nella giusta maniera". L’auspicio è che nel marciapiede su cui insiste anche la pensilina per l’attesa dei bus, venga "realizzato in maniera tempestiva uno scivolo".

Cresce il malumore in città e non solo per le condizioni dell’asfalto groviera e per la carenza di manutenzione ai marciapiedi