Il San Costanzo Show dialoga sul palco con l’intelligenza artificiale

Divertimento assicurato questa sera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona, dove il San Costanzo Show propone lo spettacolo intitolato "Somari di battaglia 2 - Scemenza Artificiale". Dopo la rilettura del poema epico ‘Odissea’ e ‘Somari di Battaglia’, la popolare compagnia marchigiana torna in scena con un lavoro che ha come protagonisti i personaggi più amati dal pubblico, in un tripudio di gag corali, coreografie e video. Numerose le citazioni della televisione degli anni Ottanta, così come gli omaggi all’epoca d’oro del musical americano. Non mancheranno ‘esplorazioni di tribù incontattate e boulevard parigini’, come si legge nella presentazione dello spettacolo.

A incuriosire però è un altro ‘elemento’ della rappresentazione. La compagnia del San Costanzo Show, infatti, interagisce con un nuovo personaggio. Si tratta di ‘una voce esterna, una sorta di deus ex machina: l’Intelligenza Artificiale’. L’interrogativo chiave è il seguente: ‘Riuscirà la macchina a produrre comicità, o il mistero della risata resterà sempre appannaggio dell’animo umano? Alla fine, naturalmente la risposta la darà il pubblico.

‘Somari di battaglia 2 - Scemenza Artificiale’ è una produzione del San Costanzo Show realizzata con il sostegno della Regione Marche. Per informazioni e bigliettei: www.sancostanzoshow.com. Aggiornamenti e curiosità sono presenti sui canali social della compagnia, ovvero Facebook, Instagram e TikTok.