Il Sassoferrato Genga cade tre le mura amiche

GENGA 0S.ORSO 2

GENGA: Bruni, Paoletti (23’ st Federici), Luzzi, Loppi, Pasinato, Tagnani (1’ st Marzioni), Perini, Isla, Gubinelli, Piermattei, Bettini (1’ st Ricci). Panchina: Masci, Imperio, Regni, Santinelli, Morettini, Tittarelli. All. Gobbi.

S.ORSO: Fiorelli, Scarlatti, Grandicelli, Frulla, Fontana, Giacomelli, Bastianoni, Lepore (6’ st Muratori), Donati (26’ st Tanfani), Luchetti (39’ st Donini), Saurro (32’ st Giunti). Panchina: Amadori, Moschella, Rovinelli, Tonucci, Montinaro, Donini, Tanfani, Giunti, Muratori. All. Cicerchia.

Arbitro: Chenouf di Pesaro.

Reti: 31’ pt Saurro, 42’ pt Fontana.

Lo scontro diretto volta le spalle al Sassoferrato Genga che cade in casa contro il Sant’Orso. Gli ospiti chiudono la sfida nel primo tempo con i gol di Saurro che sul secondo palo, da pochi passi, non sbaglia appena passata la mezz’ora. Dopo una decina di minuti il raddoppio con un colpo di testa di Fontana a seguito di una punizione. Nel secondo tempo il forcing del Sassoferrato Genga non porta neanche un gol alla squadra di Gobbi.