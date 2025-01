Il sindacato Fp-Cgil incontra i dipendenti comunali

A partire da questo mese, il sindacato FP CGIL di Senigallia ha organizzato un’importante iniziativa rivolta a tutti i dipendenti

comunali: ogni ultimo lunedì del mese, i rappresentanti del sindacato della Funzione Pubblica di Ancona saranno presenti nelle due sedi del Comune, quella della Polizia Locale in Via Cimabue n. 3, dalle ore 9:30 alle ore 11:30 e presso la sede municipale centrale in piazza Roma n. 8, dalle ore 12:00 alle ore 14:00. L’incontro è pensato per offrire a tutti i lavoratori e le lavoratrici un’opportunità di confronto e ascolto diretto con il sindacato, dando loro la possibilità di esporre dubbi e chiedere informazioni su temi cruciali come la contrattualistica, gli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali, chiarimenti in merito al benessere organizzativo, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la finalità di incentivare relazioni di rispetto e trasparenza fra datore di lavoro e dipendenti. Questa iniziativa, attuata anche al Comune di Jesi, di Chiaravalle e di Osimo in altre date, vuole garantire un punto di riferimento costante per tutti coloro che hanno bisogno di informazioni, assistenza o di supporto nelle tematiche legate al lavoro. Un momento di ascolto e confronto.