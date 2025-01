Il sindaco in cattedra: "Giunta da 9". Tre grandi opere entro fine anno

"Alla Giunta do un nove. Interpreta la mia visione per Falconara e mi segue nella progettualità per una città complessa". È tornata in cattedra il sindaco Stefania Signorini e, in risposta al Carlino, ha messo la pagella (cumulativa) ai suoi assessori. Tutti in Sala del Leone, ieri. La vice Valentina Barchiesi, poi Marco Giacanella, Ilenia Orologio, Elisa Penna e Romolo Cipolletti. "Quello che presentiamo è un libro dei sogni che si realizzano". Il 2025 "porterà trasformazioni e prospettive, coniugando attenzione alle periferie e valorizzazione del centro".

Focus sulle opere pubbliche: "Tre importanti saranno pronte entro fine anno – il cronoprogramma di Barchiesi –. L’ex Garage Fanesi, cuore pulsante di piazza Mazzini, il Civic Center di Villanova, che accoglierà anche laboratori di cucina per persone con disabilità e la sede della Capitaneria di Porto, e l’Istituto Centro, per il quale siamo arrivati a 1,5 milioni di lavori. Interventi attuati con il Pnrr, che stanno rispettando i tempi. Rendiconteremo nel 2026". L’altro maxi progetto, quello all’ex Montedison per la produzione di idrogeno verde che, parole del sindaco, "è in partenza". In cima all’agenda la sicurezza. La videosorveglianza, ha ricordato Signorini, "sarà implementata fino a 112 telecamere, molte già integrate al Targasystem, e la nuova Centrale operativa della Polizia locale", delega detenuta proprio dalla Prof.

E in vista del nascituro Piano urbanistico generale, finanziato dalla Regione per 153mila euro, ha chiarito: "Il nostro risaliva al 1999". Poi, gli assessori. Per Lavori pubblici, Patrimonio e Protezione civile, Barchiesi ha ricordato, tra gli altri, "l’avvio del cantiere per l’asilo nido alla Peter Pan e la progettazione per l’ex area Antonelli", ma soprattutto il sopralluogo del 10 gennaio "per iniziare i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico sui fossi San Sebastiano, Liscia e Cannetacci dopo l’alluvione". Cipolletti ha messo il cappello "sulle nuove pensiline dell’autobus tra la Rocca e Case Unrra e sugli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche". Poi la news di un "nuovo parcheggio nell’area aeroportuale, a ridosso del cantiere per l’albergo". Giacanella, tra Bilancio, Turismo e Cultura, ha rivendicato "la sospensione delle quote dei mutui per mantenere inalterate le risorse per servizi sociali e a domanda individuale e l’informatizzazione dell’Ente per 700mila euro", prima di confermare il Falcomics, "fiore all’occhiello, che riempie la città di dieci volte il numero dei residenti". Oltre allo Sport – di cui scriviamo a parte –, Orologio ha annunciato "il ripristino dei contributi per le nuove attività e una fidelity card per i negozi" (Commercio), "l’ultimazione dell’appartamento in via Aspromonte per donne con figli minori in emergenza abitativa e l’implementazione dei fondi per l’educativa domiciliare" (Servizi sociali) e la prossima creazione della Commissione Pari opportunità. Sull’Ambiente, Penna: "Potenzieremo il verde, aumenteremo le fototrappole in sinergia con Marche Multiservizi, arriverà un’isola ecologica smart in centro e installeremo tre pannelli led (Villanova, Castelferretti e Disco) per i dati della qualità dell’aria, ma utilizzabili anche nelle emergenze". Su Politiche giovanili e scolastiche, note le misure per i nidi dopo le polemiche con le famiglie, l’intenzione "di garantire il trasporto gratuito degli studenti per le uscite didattiche". Cambi di deleghe all’orizzonte? Il sindaco: "Ora non tocco nulla. Poi vedremo". Puntini, puntini.