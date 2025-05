Il Targasystem non perdona: "Inutile scappare"

È stato denunciato in stato di libertà per minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale l’uomo che, giovedì pomeriggio, è prima scappato all’inseguimento della Polizia locale in sella al suo scooter, per poi abbandonare il mezzo sul quale viaggiava a velocità sostenuta ed essere raggiunto e bloccato a piedi, nei minuti successivi, nella zona della Galleria commerciale tra le vie Bixio e Leopardi. Gli operatori sono stati aggrediti e per uno di loro è stato necessario ricorrere alle cure in pronto soccorso all’ospedale regionale di Ancona-Torrette, dove un vigile è arrivato con lievi ferite. È stato refertato con quattro giorni di prognosi. Grazie alla puntuale ricostruzione degli agenti del Comando di Palazzo Bianchi, è stato possibile accettare come il mezzo del fuggitivo fosse sprovvisto di copertura assicurativa, ma anche della revisione. Circostanza che ha poi portato al sequestro del due ruote. E dire che la mattinata per l’uomo – italiano, residente in città – sembra fosse cominciata con un’altra infrazione. Non a caso, infatti, era stato attenzionato dagli agenti, in quanto avrebbe precedentemente bruciato un alt di polizia nei pressi della stazione ferroviaria e, anche in quella circostanza, guidando lo stesso motorino. Così, intorno alle 17.30, è stato nuovamente sorpreso a circolare con lo scooter sospetto nella zona del parco Kennedy. A quel punto è stato inseguito dalla pattuglia della Polizia locale e, ormai braccato, ha abbandonato lo scooter in via Cairoli, provando a darsela a gambe a piedi. Quando ha raggiunto la Galleria – molto affollata dai cittadini, intenti a fare compere –, avrebbe persino tentato di chiudersi in un negozio, ma senza esito. È stato definitivamente bloccato e deferito. L’assessore alla Polizia locale Romolo Cipolletti esprime, a nome dell’amministrazione, "la piena solidarietà all’agente ferito" e un "ringraziamento al Corpo" guidato dal comandante Luciano Loccioni "per la prontezza di intervento in ogni situazione". Ribadisce, Cipolletti, un concetto già espresso nelle scorse settimane: "La fuga dalle forze dell’ordine non porta a nulla", soprattutto perché, grazie al Targasystem e alle nuove telecamere, "difficilmente chi scappa riesce a farla franca". Piuttosto pone un tema. E conclude: "Il grado di civiltà si misura anche con il rispetto delle regole, che servono per garantire la sicurezza di ciascuno di noi".