"Il vero problema sono i parcheggi"

Eleonora Ricotta è una studentessa che vive ad Ancona proprio nella zona degli Archi. Cammina a passo svelto, trascinandosi un voluminoso trolley perché "altrimenti perdo la lezione". La sua visione del quartiere è sostanzialmente positiva: "Non riscontro particolari problemi qui agli Archi. Non sono di Ancona, sto qui durante la settimana il tempo che mi serve per andare a lezione, il parcheggio sicuramente è il problema principale di questo quartiere, a disposizione non ce ne sono molti. Ma è il terzo anno che abito qui e per tutto il resto posso ritenermi soddisfatta. E’ una buona zona, ci si vive bene, certo non c’è molta movida, ma questo non riguarda solo gli Archi ma è proprio una caratteristica della città di Ancona. Magari in futuro qualcosa cambierà".