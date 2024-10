Imbriola e la Samb: "Un stimolo per tutti"

Vincenzo Imbriola è pronto a battagliare al centro della difesa del Castelfidardo. Come sempre, ancora di più domani quando, al Mancini, salirà una corazzata: la Sambenedettese che punta diritta al primo posto distante solo un punto. Sarà dura per il ’Castello’, ma Imbriola e compagni sono pronti, "per una partita che tutti vorrebbero giocare" esclama il difensore pugliese. "Me la aspetto bellissima, in un palcoscenico importante - continua Imbriola, classe 1998 -. Contro una grande squadra come la Samb la concentrazione verrà da sola. Dovremo metterci cuore e animo, sono queste le cose che fanno poi la differenza per conquistare il risultato". Quello che da due giornate sta facendo il Castelfidardo, reduce dalla vittoria contro il Termoli e dal pareggio di Sora. "Abbiamo invertito la rotta, sono stati due risultati importanti, un segnale che stiamo crescendo, anche se dobbiamo ancora migliorare e crescere tanto per superare i nostri limiti. Ci vorranno tanto lavoro, pazienza e voglia di emergere. I risultati che abbiamo conquistato nelle ultime due partite ci danno entusiasmo per migliorare e continuare a crescere. Da Sora torniamo con un punto prezioso, guardo il bicchiere mezzo pieno. Loro sono passati in vantaggio nel nostro momento migliore, ma poi siamo stati bravi a riprenderla. E’ un segnale che non molliamo mai". Mister Giuliodori domani dovrebbe riavere tutti a disposizone. Compreso Braconi che - dopo aver saltato la trasferta di Sora - ha ripreso a lavorare con il gruppo. "Ci darà una mano, tutti siamo fondamentali" fa sapere il difensore nato a San Giovanni Rotondo, "anche se sono di Barletta a tutti gli effetti" tiene a precisare Imbriola alla seconda stagione a Castelfidardo. "La promozione in D è stata un’esperienza incredibile e irripetibile. Castelfidardo è una bella piazza con tante belle persone che vivono per il calcio". Intanto domani arriva una Samb che è una delle tante squadre forti protagoniste quest’anno nel girone F di D. "Un raggruppamento bellissimo, con palcoscenici importanti, squadre scese dai professionisti, come tanti giocatori. Devi dare sempre il massimo in un girone molto bello e stimolante" chiude il difensore centrale dei biancoverdi.