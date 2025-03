Imparare ad essere dei bravi cittadini: le "regole" in un libro

Noi alunni della classe 5 A della scuola primaria "Gianni Rodari" di Ancona abbiamo affrontato un percorso sulla Costituzione italiana. Un argomento che credevamo fosse noioso, e che invece ci ha spalancato le porte del rispetto. Le materie coinvolte, oltre all’educazione civica sono state anche l’italiano, la matematica, la geografia, l’arte e la storia. Insieme alle maestre, abbiamo cominciato quest’avventura il 7 gennaio 2025, importante per noi e per tutta la società, ma soprattutto perché questo argomento ci ha insegnato a vivere bene con le altre persone. Per farlo, abbiamo letto un libro molto carino consigliato dalle maestre, che tratta proprio della Costituzione, attraverso delle filastrocche: ‘La Costituzione raccontata ai bambini’ di Anna Sarfatti. All’interno di questo libro, non ci sono tutti i 139 articoli della Costituzione, ma quelli più importanti per imparare ad essere dei bravi cittadini. Per cominciare, siamo partiti con un ‘brainstorming’, cioè con una ‘tempesta di idee’, dove abbiamo scritto tutte le nostre ipotesi. Siamo partiti dalla seguente domanda: "Cos’è la Costituzione per voi?". Queste le nostre ipotesi: parità di genere, pace, unità, libertà di trasferirsi, democrazia… La cosa bella di questo progetto è stata che, dopo aver letto un po’ di articoli alla volta, ci siamo divisi in gruppi e ad ogni gruppo è stato assegnato un articolo tra quelli appena letti, e con essi, abbiamo creato una nuova poesia o filastrocca.

Andando avanti così, siamo riusciti a riscrivere un libro, e ci siamo sentiti dei veri scrittori. Inoltre, c’è stato anche un gruppo che si è occupato di disegnare una nuova copertina che avrebbe introdotto tutto questo lavoro. Attraverso questo percorso pieno di riflessioni, siamo arrivati ad un evento bellissimo, dove abbiamo incontrato la scrittrice di questo libro: Anna Sarfatti. L’autrice, oltre a regalarci questo incontro, ha scritto sui nostri libri una dedica, con tanto di autografo! Collaborando tutti insieme e usando la nostra fantasia, siamo riusciti ad imparare cose nuove che ci aiuteranno ad andare avanti nella vita. Adesso, per finire in bellezza, vi facciamo vedere alcuni articoli della Costituzione trasformati da noi: Nessuna differenza, la scuola è aperta a tutti!

Maria B., Adam B., Mattia F., Aurora M., Aurora P., Giulia S. e Xia Q. Classe VA scuola Rodari di Ancona